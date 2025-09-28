Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 16:56

Закатываю борщ прямо в банки — лучшая заготовка для ленивой зимы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Консервированный борщ представляет собой готовое первое блюдо, которое требует минимальных усилий при приготовлении зимой. Эта заготовка сохраняет все вкусовые качества свежесваренного супа и значительно экономит время в холодный период. Сочетание свеклы, капусты и ароматных специй создает полноценное блюдо, которое нужно лишь разогреть.

Для приготовления потребуется: 1 кг свеклы, 500 г капусты, 300 г моркови, 200 г лука, 500 г говядины, 3 столовые ложки томатной пасты, 2 лавровых листа, 5 горошин черного перца, соль и сахар по вкусу. Мясо отваривают до готовности и нарезают кубиками. Овощи нарезают соломкой, свеклу тушат с томатной пастой. Все компоненты смешивают в большой кастрюле, добавляют специи и кипятят 15 минут. Горячую массу раскладывают по стерильным банкам, заливают бульоном и закатывают. Секрет успеха заключается в предварительной обработке свеклы — ее нужно тушить отдельно для сохранения цвета. Важно полностью покрывать овощи жидкостью для предотвращения порчи. Хранят заготовки в прохладном темном месте до 6 месяцев. Зимой достаточно открыть банку, перелить содержимое в кастрюлю, добавить немного воды и довести до кипения. Это решение особенно выручает, когда нужно быстро приготовить полноценный обед без длительного стояния у плиты.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
рецепты
борщ
консервы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.