Закатываю борщ прямо в банки — лучшая заготовка для ленивой зимы

Консервированный борщ представляет собой готовое первое блюдо, которое требует минимальных усилий при приготовлении зимой. Эта заготовка сохраняет все вкусовые качества свежесваренного супа и значительно экономит время в холодный период. Сочетание свеклы, капусты и ароматных специй создает полноценное блюдо, которое нужно лишь разогреть.

Для приготовления потребуется: 1 кг свеклы, 500 г капусты, 300 г моркови, 200 г лука, 500 г говядины, 3 столовые ложки томатной пасты, 2 лавровых листа, 5 горошин черного перца, соль и сахар по вкусу. Мясо отваривают до готовности и нарезают кубиками. Овощи нарезают соломкой, свеклу тушат с томатной пастой. Все компоненты смешивают в большой кастрюле, добавляют специи и кипятят 15 минут. Горячую массу раскладывают по стерильным банкам, заливают бульоном и закатывают. Секрет успеха заключается в предварительной обработке свеклы — ее нужно тушить отдельно для сохранения цвета. Важно полностью покрывать овощи жидкостью для предотвращения порчи. Хранят заготовки в прохладном темном месте до 6 месяцев. Зимой достаточно открыть банку, перелить содержимое в кастрюлю, добавить немного воды и довести до кипения. Это решение особенно выручает, когда нужно быстро приготовить полноценный обед без длительного стояния у плиты.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.