30 сентября 2025 в 14:30

Наваристые щи из свежей капусты на свинине: проверенный рецепт от бабушки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Наваристые щи из свежей капусты на свинине — классика русской кухни, которая согреет и насытит в любой день. Ароматный бульон, нежное мясо и овощи создают гармоничный вкус, знакомый многим с детства. Идеальное блюдо для семейного обеда, особенно в холодное время года.

Ингредиенты

  • Свинина (грудинка или рулька) — 500 г
  • Капуста белокочанная — 400 г
  • Картофель — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Зелень петрушки — пучок
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Лавровый лист — 1-2 шт.

Приготовление

  1. Свинину залейте 3 литрами холодной воды, доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне 1,5 часа. Достаньте мясо, бульон процедите. Лук, морковь и перец нарежьте соломкой, обжарьте до мягкости, добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту, тушите 5 минут.
  2. В кипящий бульон положите нарезанный картофель, через 10 минут добавьте капусту и зажарку. Верните в кастрюлю мясо, нарезанное кусочками, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Варите до готовности картофеля. Подавайте со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

борщ
капуста
супы
свинина
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
