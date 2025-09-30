Наваристые щи из свежей капусты на свинине: проверенный рецепт от бабушки

Наваристые щи из свежей капусты на свинине — классика русской кухни, которая согреет и насытит в любой день. Ароматный бульон, нежное мясо и овощи создают гармоничный вкус, знакомый многим с детства. Идеальное блюдо для семейного обеда, особенно в холодное время года.
Ингредиенты
- Свинина (грудинка или рулька) — 500 г
- Капуста белокочанная — 400 г
- Картофель — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Зелень петрушки — пучок
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Лавровый лист — 1-2 шт.
Приготовление
- Свинину залейте 3 литрами холодной воды, доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне 1,5 часа. Достаньте мясо, бульон процедите. Лук, морковь и перец нарежьте соломкой, обжарьте до мягкости, добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту, тушите 5 минут.
- В кипящий бульон положите нарезанный картофель, через 10 минут добавьте капусту и зажарку. Верните в кастрюлю мясо, нарезанное кусочками, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Варите до готовности картофеля. Подавайте со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.