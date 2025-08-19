Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Кабачковый крем-паштет с грибами! Вкуснятина на завтрак за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Паштет «Объедение» из кабачков и грибов — мясной вкус без мяса. Друзья, приготовьтесь к кулинарному розыгрышу! Этот паштет — настоящий мастер маскировки: сочная кабачковая основа в дуэте с грибами создает настолько насыщенный вкус, что даже бывалые гурманы клянутся, что едят мясной деликатес. Идеальный вариант для бюджетного праздника или вкусного завтрака — нежный, ароматный и совершенно неожиданный!

Вам понадобится: 500 г молодых кабачков, 300 г шампиньонов, 1 крупная морковь, 1 большая луковица, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 1 плавленый сырок (100 г), 3 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, щепотка мускатного ореха, прованские травы по вкусу.

Приготовление. Кабачки очистите от кожицы (если жесткая), нарежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите, грибы нарежьте пластинками. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, готовьте 5 минут. Выложите грибы, жарьте до испарения жидкости. Добавьте кабачки, тушите под крышкой 15 минут на среднем огне. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок, соевый соус и специи, перемешайте.

Слегка остудите смесь, переложите в блендер, добавьте плавленый сыр (можно предварительно нарезать кубиками). Измельчите до гладкой пастообразной консистенции. Попробуйте, при необходимости добавьте соли или специй. Переложите в стеклянную банку или форму, утрамбуйте, сверху можно полить тонким слоем растопленного сливочного масла для сохранности. Охладите в холодильнике минимум 2 часа — паштет загустеет и раскроет вкус.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

