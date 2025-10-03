Такой печёночный паштет понравится всем: простой рецепт с коньяком и шампиньонами! Изысканный паштет с глубоким вкусом, где нежность печени гармонично сочетается с ароматом грибов и тонкими акцентами коньяка. Идеальная закуска для праздничного стола или изысканного фуршета.
Ингредиенты
- Печень куриная — 400 г
- Шампиньоны свежие — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Масло сливочное — 70 г
- Сливки 33% — 200 мл
- Коньяк — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
- Мускатный орех — 1/4 ч. л.
- Тимьян свежий — 2 веточки
Приготовление
- Печень промойте, обсушите. Грибы нарежьте пластинами. Лук и морковь измельчите кубиками. Обжарьте лук с морковью на 30 г масла до мягкости. Добавьте грибы и тимьян, готовьте 10 минут. В отдельной сковороде быстро обжарьте печень с чесноком (3–4 минуты). Влейте коньяк, дайте алкоголю выпариться.
- Соедините все компоненты, добавьте сливки и специи. Пробейте блендером до шелковистой текстуры. Добавьте оставшееся масло, ещё раз взбейте. Переложите в форму, охладите 4 часа.
