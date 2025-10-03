Такой печёночный паштет понравится всем: простой рецепт с коньяком и шампиньонами

Такой печёночный паштет понравится всем: простой рецепт с коньяком и шампиньонами! Изысканный паштет с глубоким вкусом, где нежность печени гармонично сочетается с ароматом грибов и тонкими акцентами коньяка. Идеальная закуска для праздничного стола или изысканного фуршета.

Ингредиенты

Печень куриная — 400 г

Шампиньоны свежие — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Масло сливочное — 70 г

Сливки 33% — 200 мл

Коньяк — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Мускатный орех — 1/4 ч. л.

Тимьян свежий — 2 веточки

Приготовление

Печень промойте, обсушите. Грибы нарежьте пластинами. Лук и морковь измельчите кубиками. Обжарьте лук с морковью на 30 г масла до мягкости. Добавьте грибы и тимьян, готовьте 10 минут. В отдельной сковороде быстро обжарьте печень с чесноком (3–4 минуты). Влейте коньяк, дайте алкоголю выпариться. Соедините все компоненты, добавьте сливки и специи. Пробейте блендером до шелковистой текстуры. Добавьте оставшееся масло, ещё раз взбейте. Переложите в форму, охладите 4 часа.

