03 октября 2025 в 11:00

Такой печёночный паштет понравится всем: простой рецепт с коньяком и шампиньонами

Такой печёночный паштет понравится всем: простой рецепт с коньяком и шампиньонами! Изысканный паштет с глубоким вкусом, где нежность печени гармонично сочетается с ароматом грибов и тонкими акцентами коньяка. Идеальная закуска для праздничного стола или изысканного фуршета.

Ингредиенты

  • Печень куриная — 400 г
  • Шампиньоны свежие — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Масло сливочное — 70 г
  • Сливки 33% — 200 мл
  • Коньяк — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.
  • Мускатный орех — 1/4 ч. л.
  • Тимьян свежий — 2 веточки

Приготовление

  1. Печень промойте, обсушите. Грибы нарежьте пластинами. Лук и морковь измельчите кубиками. Обжарьте лук с морковью на 30 г масла до мягкости. Добавьте грибы и тимьян, готовьте 10 минут. В отдельной сковороде быстро обжарьте печень с чесноком (3–4 минуты). Влейте коньяк, дайте алкоголю выпариться.
  2. Соедините все компоненты, добавьте сливки и специи. Пробейте блендером до шелковистой текстуры. Добавьте оставшееся масло, ещё раз взбейте. Переложите в форму, охладите 4 часа.

Ранее мы готовили намазку с жареными кабачками для бутербродов. Вкуснятина на перекус.

