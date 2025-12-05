Такие бутерброды не надоедят никогда: на праздник, перекус или завтрак — сочетание просто бомба

Такие бутерброды не надоедят никогда: на праздник, перекус или завтрак — сочетание просто бомба

Такие бутерброды не надоедят никогда: на праздник, перекус или завтрак — сочетание просто бомба. Это очень вкусно, заряжает энергией и поднимает настроение. Сохраняйте рецепт и готовьте себе и близким.

Для его приготовления вам понадобится: 1 спелый авокадо, 1 куриное яйцо, 1 ст.л. творожного сыра, небольшой пучок укропа, 1 ст.л. мелко нарезанного красного лука, 1 ст.л. мелко нарезанных вяленых томатов, 2 ст.л. лимонного сока, соль и перец по вкусу, 100 г консервированного тунца (в собственном соку или масле), листья салата романо или хрустящие тосты и немного тёртого пармезана для сервировки.

Как приготовить: яйцо отварите вкрутую. Авокадо очистите, удалите косточку и разомните вилкой в пасту. Смешайте его с творожным сыром, лимонным соком, мелко порубленным укропом, красным луком и вялеными томатами. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте к смеси тунца, предварительно размяв его вилкой, и мелко нарезанное варёное яйцо. Аккуратно перемешайте, сохраняя текстуру. Подавайте массу на листьях свежего салата романо или на хрустящих тостах, сверху посыпав тёртым пармезаном.

Ранее мы делились рецептом из 2 пачек творога. Готовим сразу 2 галеты: сладкую и как пицца — обалденная выпечка как в пекарне.