Кефир, манка и яблоки! Трио для вкуснейшего пирога — простой рецепт! Этот пирог поразит вас своей воздушной текстурой и сочной яблочной начинкой. Простые ингредиенты и легкий процесс приготовления делают его идеальным десертом для любого случая.

Ингредиенты

Кефир — 1 стакан (250 мл)

Сода — 1 ч. л. без горки

Сахар — 1 стакан (180–200 г, по вкусу)

Манная крупа — 1 стакан (170 г)

Мука — 1 стакан (130 г)

Соль — щепотка

Сахар ванильный — 1 ч. л.

Сливочное масло — 100 г

Яблоки — 500 г

Приготовление

В глубокой миске смешайте кефир с содой и оставьте на 5 минут. Затем добавьте сахар, манку, муку, соль и ванильный сахар, тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно получиться густым и гладким. Введите размягченное сливочное масло, еще раз перемешайте и оставьте на 20–30 минут, чтобы манка набухла. Очищенные яблоки нарежьте кубиками, добавьте в тесто и аккуратно перемешайте. Выложите массу в форму диаметром 26 см, разровняйте и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить сухой. Подавайте теплым с чашкой чая и наслаждайтесь!

