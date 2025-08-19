Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Кефир, манка и яблоки! Трио для вкуснейшего пирога — простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кефир, манка и яблоки! Трио для вкуснейшего пирога — простой рецепт! Этот пирог поразит вас своей воздушной текстурой и сочной яблочной начинкой. Простые ингредиенты и легкий процесс приготовления делают его идеальным десертом для любого случая.

Ингредиенты

  • Кефир — 1 стакан (250 мл)
  • Сода — 1 ч. л. без горки
  • Сахар — 1 стакан (180–200 г, по вкусу)
  • Манная крупа — 1 стакан (170 г)
  • Мука — 1 стакан (130 г)
  • Соль — щепотка
  • Сахар ванильный — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Яблоки — 500 г

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте кефир с содой и оставьте на 5 минут. Затем добавьте сахар, манку, муку, соль и ванильный сахар, тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно получиться густым и гладким. Введите размягченное сливочное масло, еще раз перемешайте и оставьте на 20–30 минут, чтобы манка набухла.
  2. Очищенные яблоки нарежьте кубиками, добавьте в тесто и аккуратно перемешайте. Выложите массу в форму диаметром 26 см, разровняйте и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить сухой. Подавайте теплым с чашкой чая и наслаждайтесь!

Ранее мы готовили быстрый пирог из трех ингредиентов.

манная крупа
кефир
яблоки
пироги
шарлотка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
