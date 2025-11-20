Быстрый пирог «Чизбургер» из слоеного теста: любимый вкус фастфуда в каждом кусочке — готовить совсем просто

Быстрый пирог «Чизбургер» из слоеного теста: любимый вкус фастфуда в каждом кусочке — готовить совсем просто. Этот пирог — настоящая находка для любителей чизбургеров и домашней выпечки. Он выглядит эффектно, сытный и невероятно вкусный. Идеально подходит для семейного ужина или пикника, а готовить его можно с любым фаршем: куриным или говяжьим.

Для приготовления понадобятся: 500 г слоеного теста, 500 г фарша, 1 луковица, 200 г твердого сыра (например, Чеддер), 2 помидора, 2 ст. л. кетчупа, 2 ст. л. майонеза, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки и 1 яйцо для смазывания.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, затем добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте до готовности. Сыр натрите на крупной терке, а помидоры нарежьте тонкими кружочками. Разогрейте духовку до 180°C. На противень с пергаментом выложите первый слой теста, оставив края для загиба.

На тесто выложите фарш с луком, сверху распределите помидоры, полейте кетчупом и майонезом, посыпьте сыром. Накройте вторым слоем теста, защипните края и сделайте надрезы для выхода пара. Смажьте пирог взбитым яйцом и выпекайте 30–40 минут до золотистой корочки.

