Все говорят, что он вкуснее торта! Сливочный пирог с глазурью и пропиткой! Этот пирог покорит вас воздушной текстурой и карамельной глазурью. Фишка — он тает во рту и готовится за считаные минуты!
Ингредиенты для теста
- Тёплое молоко — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Свежие дрожжи — 15 г (или сухие — 5 г)
- Ванильный сахар — 10 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 50 г
- Мука — ~250 г
- Соль — щепотка
Для глазури и пропитки
- Сливочное масло — 75 г
- Сахар — 100 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Сливки — 100–200 мл
- Корица и сахарная пудра — по вкусу
Приготовление
- Растворите дрожжи в тёплом молоке с ложкой сахара и муки, оставьте на 10 минут. Добавьте яйца, размягчённое масло, ваниль, соль и муку. Замесите липкое тесто ложкой, накройте плёнкой и дайте подойти 1 час в тепле.
- Выложите тесто в смазанную форму, сделайте пальцем углубления. Смешайте ингредиенты для глазури, покройте тесто. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C. Полейте сливками с сахарной пудрой и корицей и верните в духовку на 5 минут. Подавайте тёплым!
