Все говорят, что он вкуснее торта! Сливочный пирог с глазурью и пропиткой! Этот пирог покорит вас воздушной текстурой и карамельной глазурью. Фишка — он тает во рту и готовится за считаные минуты!

Ингредиенты для теста

Тёплое молоко — 100 г

Яйца — 2 шт.

Свежие дрожжи — 15 г (или сухие — 5 г)

Ванильный сахар — 10 г

Сахар — 1 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Мука — ~250 г

Соль — щепотка

Для глазури и пропитки

Сливочное масло — 75 г

Сахар — 100 г

Ванильный сахар — 10 г

Сливки — 100–200 мл

Корица и сахарная пудра — по вкусу

Приготовление

Растворите дрожжи в тёплом молоке с ложкой сахара и муки, оставьте на 10 минут. Добавьте яйца, размягчённое масло, ваниль, соль и муку. Замесите липкое тесто ложкой, накройте плёнкой и дайте подойти 1 час в тепле. Выложите тесто в смазанную форму, сделайте пальцем углубления. Смешайте ингредиенты для глазури, покройте тесто. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C. Полейте сливками с сахарной пудрой и корицей и верните в духовку на 5 минут. Подавайте тёплым!

