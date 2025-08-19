Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Все говорят, что он вкуснее торта! Сливочный пирог с глазурью и пропиткой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все говорят, что он вкуснее торта! Сливочный пирог с глазурью и пропиткой! Этот пирог покорит вас воздушной текстурой и карамельной глазурью. Фишка — он тает во рту и готовится за считаные минуты!

Ингредиенты для теста

  • Тёплое молоко — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Свежие дрожжи — 15 г (или сухие — 5 г)
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Мука — ~250 г
  • Соль — щепотка

Для глазури и пропитки

  • Сливочное масло — 75 г
  • Сахар — 100 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сливки — 100–200 мл
  • Корица и сахарная пудра — по вкусу

Приготовление

  1. Растворите дрожжи в тёплом молоке с ложкой сахара и муки, оставьте на 10 минут. Добавьте яйца, размягчённое масло, ваниль, соль и муку. Замесите липкое тесто ложкой, накройте плёнкой и дайте подойти 1 час в тепле.
  2. Выложите тесто в смазанную форму, сделайте пальцем углубления. Смешайте ингредиенты для глазури, покройте тесто. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C. Полейте сливками с сахарной пудрой и корицей и верните в духовку на 5 минут. Подавайте тёплым!

