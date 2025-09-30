Вкусный и нежный сметанник! Обалденный торт из трех ингредиентов! Ленивый рецепт

Этот торт я готовлю, когда очень хочется сладкого, но нет ни времени, ни желания возиться с духовкой. Он напоминает тот самый советский сметанник, только готовится за 10 минут и без выпечки! Всего три продукта, которые всегда под рукой, — и через пару часов в холодильнике у вас будет нежный, тающий во рту десерт. Мой муж уверен, что я провела на кухне полдня, когда видит этот тортик на столе. А я лишь улыбаюсь — ведь мой секрет так прост!

Нам понадобится: 400 г печенья «Юбилейное», 500 г сметаны (20%), 150 г сахара. Печенье измельчаем в крошку блендером или через пакет скалкой. Сметану взбиваем с сахаром до легкой пышности.

Берем форму или глубокую тарелку. Выкладываем слой печенья (примерно 1/3), утрамбовываем. Поливаем частью сметанного крема. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть из крема.

Убираем торт в холодильник на 4–6 часов, а лучше на ночь. За это время печенье пропитается кремом и станет мягким, как настоящий бисквит. Перед подачей можно украсить какао, орешками или тертым шоколадом.

