Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 15:35

Вкусный и нежный сметанник! Обалденный торт из трех ингредиентов! Ленивый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот торт я готовлю, когда очень хочется сладкого, но нет ни времени, ни желания возиться с духовкой. Он напоминает тот самый советский сметанник, только готовится за 10 минут и без выпечки! Всего три продукта, которые всегда под рукой, — и через пару часов в холодильнике у вас будет нежный, тающий во рту десерт. Мой муж уверен, что я провела на кухне полдня, когда видит этот тортик на столе. А я лишь улыбаюсь — ведь мой секрет так прост!

Нам понадобится: 400 г печенья «Юбилейное», 500 г сметаны (20%), 150 г сахара. Печенье измельчаем в крошку блендером или через пакет скалкой. Сметану взбиваем с сахаром до легкой пышности.

Берем форму или глубокую тарелку. Выкладываем слой печенья (примерно 1/3), утрамбовываем. Поливаем частью сметанного крема. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть из крема.

Убираем торт в холодильник на 4–6 часов, а лучше на ночь. За это время печенье пропитается кремом и станет мягким, как настоящий бисквит. Перед подачей можно украсить какао, орешками или тертым шоколадом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

рецепты
торты
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.