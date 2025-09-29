Торт «Медовик» на сковороде: нежные коржи и крем за 30 минут

Торт «Медовик» на сковороде — это простой способ приготовить классический десерт без духовки, сохранив все очарование традиционного десерта с нежными коржами и вкуснейшим кремом.

Вкус получается идеальным: тонкие коржи с карамельными нотками меда и легкой хрусткостью пропитываются нежнейшим сметанным кремом, создавая гармонию текстур и ароматов.

Рецепт: для теста растопите на водяной бане 100 г меда, 100 г сливочного масла и 100 г сахара, добавьте 2 ч. л. соды, дождитесь пышной пены и снимите с огня. Влейте смесь в 500 г муки, добавьте 2 яйца и быстро замесите тесто. Разделите на 8 частей, каждую раскатайте в тонкий круг по размеру сковороды. Обжаривайте каждый корж на сухой сковороде без масла по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Для крема взбейте 800 г сметаны с 200 г сахарной пудры и ванилином. Смажьте остывшие коржи кремом, соберите торт и оставьте пропитаться на 6 часов в холодильнике.

Этот медовик не уступает традиционному, но готовится в разы быстрее и проще — нежные коржи и крем будут готовы за 30 минут. Подавайте охлажденным, украсив крошкой из обрезков коржей.

