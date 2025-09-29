Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 18:01

Торт «Медовик» на сковороде: нежные коржи и крем за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Медовик» на сковороде — это простой способ приготовить классический десерт без духовки, сохранив все очарование традиционного десерта с нежными коржами и вкуснейшим кремом.

Вкус получается идеальным: тонкие коржи с карамельными нотками меда и легкой хрусткостью пропитываются нежнейшим сметанным кремом, создавая гармонию текстур и ароматов.

Рецепт: для теста растопите на водяной бане 100 г меда, 100 г сливочного масла и 100 г сахара, добавьте 2 ч. л. соды, дождитесь пышной пены и снимите с огня. Влейте смесь в 500 г муки, добавьте 2 яйца и быстро замесите тесто. Разделите на 8 частей, каждую раскатайте в тонкий круг по размеру сковороды. Обжаривайте каждый корж на сухой сковороде без масла по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Для крема взбейте 800 г сметаны с 200 г сахарной пудры и ванилином. Смажьте остывшие коржи кремом, соберите торт и оставьте пропитаться на 6 часов в холодильнике.

Этот медовик не уступает традиционному, но готовится в разы быстрее и проще — нежные коржи и крем будут готовы за 30 минут. Подавайте охлажденным, украсив крошкой из обрезков коржей.

Ранее стало известно, как приготовить печенье из пачки творога: треугольники с сахаром на раз-два.

медовик
рецепты
торты
сладости
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.