Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 12:14

В Турции сделали неожиданный вывод из саммита на Аляске

Hürriyet: в ходе саммита на Аляске произошло рождение нового миропорядка

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Встреча лидеров России и США на Аляске ознаменовала начало формирования новой архитектуры глобальных отношений, пишет обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдюлькадир Сельви. По его мнению, ключевым бенефициаром этих изменений стал президент РФ Владимир Путин.

Саммит [президента США Дональда] Трампа и Путина, встречу в Белом доме Трампа с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, а затем и с европейскими лидерами следует хорошо и последовательно проанализировать. Однако начать необходимо с приглашения Путина на Аляску и встречи Трампа и Путина. Скажу открыто и четко: формируется новый мировой порядок, — написал Сельви.

Журналист полагает, что Вашингтон намеренно выстраивает биполярную модель мира, аналогичную периоду холодной войны, адаптируя доктрину экс-госсекретаря Генри Киссинджера к современным реалиям. По его мнению, США вновь избрали Россию в качестве стратегического соперника, чтобы противопоставить ее Китаю, как ранее выдвигали Китай в ответ на советскую угрозу.

Главным победителем этого процесса является Путин. <…> С прилетом на военную базу США на Аляске он вернулся к мировому лидерству, — сказано в материале.

Ранее обозреватели китайского издания Baijiahao писали, что Путин удивительным образом повел себя после встречи с Трампом на Аляске. Как обратили внимание журналисты, глава РФ использовал момент для мощного дипломатического жеста. Вместо отъезда он задержался и посетил кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики.

