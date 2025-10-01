Собянин объяснил, почему благодарен недовольству 60% москвичей

Большая часть населения Москвы недовольна городом, это побуждает местные власти все время поднимать планку, заявил мэр столицы Сергей Собянин на Международной конференции по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. По его словам, которые приводит ТАСС, миссия заключается в том, чтобы Москва стала лучшим городом на земле.

Ну вы спросите москвичей, довольны ли они своим городом? 60% скажут: нет, недовольны. Потому что все, что ты делаешь, — к этому быстро привыкают, запрос увеличивается. Чем больше ты делаешь, тем больше запросная позиция, и это тебя двигает лучше, чем скоростной лифт, — отметил он.

Ранее Собянин задал главе Сбербанка Герману Грефу вопрос, заменит ли его искусственный интеллект, однако тот ему не ответил. В будущем ИИ сможет заменить людей неквалифицированных профессий, отметил Греф.

Также стало известно, что сразу шесть школьников из Москвы завоевали золотые медали на Открытой международной астрономической олимпиаде на федеральной территории «Сириус». По словам мэра, абсолютной победительницей соревнований стала Екатерина Чуркина из школы № 179, набравшая наибольшее количество баллов.