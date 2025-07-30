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30 июля 2025 в 16:12

«Трагедия мирового биатлона»: Тихонов о смерти чемпионки ОИ Дальмайер

Тихонов назвал смерть Дальмайер трагедией мирового биатлона

Лаура Дальмайер Лаура Дальмайер Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с NEWS.ru выразил соболезнования в связи со смертью экс-биатлонистки Лауры Дальмайер, тело которой нашли в горах Пакистана. По его мнению, это трагедия для мирового биатлона.

Выражаю соболезнования. Очень жаль, что люди с таким именем уходят из жизни. Я очень рисковый человек, но меня никогда не тянуло в горы. Лучше всего заниматься своим делом. Это трагедия для семьи, родственников и, конечно, для мирового биатлона, — сказал Тихонов.

В понедельник, 28 июля, Дальмайер вместе с напарницей накрыло камнепадом на высоте около 5700 метров при восхождении на горный пик Лайла. Биатлонистка сразу же подала сигнал бедствия. Из-за удаленности района происшествия спасательный вертолет смог прибыть только утром следующего дня. Спортсменку искали весь день, но безрезультатно. Вечером поиски приостановили из-за темноты, а утром не смогли возобновить из-за сильного ветра и плохой видимости. Тело спортсменки нашли 30 июля.

Дальмайер была двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств. В 2019 году она завершила карьеру из-за потери мотивации.

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