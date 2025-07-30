Политолог предположил, останется ли Украина без помощи Еврокомиссии

Еврокомиссия не станет полностью прекращать финансирование Украины, заявил 360.ru политолог Александр Михайлов. При этом он допустил, что ЕС действительно может урезать помощь для Киева.
Сейчас слышны заявления европейских чиновников о том, что Украина становится не той демократической страной, в которую они вкладывали деньги, — отметил Михайлов.
Он пояснил, что Европа недовольна поведением президента Украины Владимира Зеленского, в том числе его борьбой с Национальным антикоррупционным бюро. В связи с этим она и может урезать помощь. Однако, по его словам, полностью финансирование Евросоюз не прекратит, поскольку ему нужно сохранить лицо.
Ранее сообщалось, что Евросоюз приостановил финансовую помощь Украине. Причиной стало вмешательство в независимость антикоррупционных ведомств.