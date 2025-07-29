Евросоюз решил посадить Киев на финансовую «диету» из-за скандала с НАБУ ЕС заморозил помощь Украине из-за скандала с антикоррупционерами

Евросоюз приостановил финансовую помощь Украине, пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правительстве, парламенте и дипломатических кругах. Причиной стало вмешательство в независимость антикоррупционных ведомств.

Представитель ЕС уведомил о заморозке финансовой поддержки премьер-министра Юлию Свириденко 24 июля. В материале уточняется, что решение объединения может быть пересмотрено, если Украина устранит проблемные аспекты. По подсчетам украинских СМИ, одобрение закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП, может лишить страну более $60 млрд (4,9 трл рублей) международной помощи в 2025–2026 годах.

Украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который должен закрепить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Согласно инициативе, генпрокурор и его заместители лишатся права давать указания прокурорам САП.

Британские аналитики между тем выразили мнение, что решение Зеленского принять закон о подчинении антикоррупционных ведомств Генпрокуратуре стало его стратегической ошибкой. По их словам, «неприлично поспешное» подписание нормы ставит под угрозу международную поддержку Украины.