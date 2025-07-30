Аналитик ответил, ждать ли взрывного роста спроса на антивирусы в России Аналитик Кусков усомнился, что в России вырастет спрос на антивирусы

Основными целями кибератак остаются компании, а не частные лица, поэтому массового всплеска спроса на антивирусные решения в РФ не ожидается, заявил NEWS.ru генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, в последнее время пользователи чаще выбирают программы против спама и мошенничества, а не классические антивирусы.

Надо понять, что, как правило, стороной, которую пытаются взломать, являются прежде всего учреждения, фирмы. Случаи редки, когда это направлено непосредственно на какого-то конкретного человека. С точки зрения программных продуктов, в основном, конечно, в последнее время пользуются популярностью программы против спама и мошенничества. То есть программы-защитники, которые есть у сотовых операторов, банков. Увеличения спроса на антивирусные программы в РФ я, честно говоря, не заметил, — пояснил Кусков.

Аналитик также обратил внимание на проблемы с блокировками мобильного интернета, которые сейчас волнуют пользователей больше, чем угрозы вирусов. Он посоветовал использовать проводной интернет и голосовые звонки через Wi-Fi, чтобы снизить риски.

В основном, конечно, у людей в РФ сейчас проблемы с отсутствием и блокировками сотового интернета. Поэтому рекомендую использовать проводной интернет и принимать голосовые звонки через Wi-Fi. Естественно, если кто-то присылает вам какие-то ссылки для перехода, не делайте этого, — резюмировал Кусков.

Ранее «белый» хакер, эксперт по информационной безопасности, компьютерной и сетевой безопасности Марсель Дандамаев заявил, что сотрудничество с квалифицированными IT-специалистами поможет бизнесу избежать ситуаций наподобие взлома информационных систем российской авиакомпании «Аэрофлот». Он призвал организации не ограничиваться исключительно антивирусными программами.