Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 16:12

Аналитик ответил, ждать ли взрывного роста спроса на антивирусы в России

Аналитик Кусков усомнился, что в России вырастет спрос на антивирусы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основными целями кибератак остаются компании, а не частные лица, поэтому массового всплеска спроса на антивирусные решения в РФ не ожидается, заявил NEWS.ru генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, в последнее время пользователи чаще выбирают программы против спама и мошенничества, а не классические антивирусы.

Надо понять, что, как правило, стороной, которую пытаются взломать, являются прежде всего учреждения, фирмы. Случаи редки, когда это направлено непосредственно на какого-то конкретного человека. С точки зрения программных продуктов, в основном, конечно, в последнее время пользуются популярностью программы против спама и мошенничества. То есть программы-защитники, которые есть у сотовых операторов, банков. Увеличения спроса на антивирусные программы в РФ я, честно говоря, не заметил, — пояснил Кусков.

Аналитик также обратил внимание на проблемы с блокировками мобильного интернета, которые сейчас волнуют пользователей больше, чем угрозы вирусов. Он посоветовал использовать проводной интернет и голосовые звонки через Wi-Fi, чтобы снизить риски.

В основном, конечно, у людей в РФ сейчас проблемы с отсутствием и блокировками сотового интернета. Поэтому рекомендую использовать проводной интернет и принимать голосовые звонки через Wi-Fi. Естественно, если кто-то присылает вам какие-то ссылки для перехода, не делайте этого, — резюмировал Кусков.

Ранее «белый» хакер, эксперт по информационной безопасности, компьютерной и сетевой безопасности Марсель Дандамаев заявил, что сотрудничество с квалифицированными IT-специалистами поможет бизнесу избежать ситуаций наподобие взлома информационных систем российской авиакомпании «Аэрофлот». Он призвал организации не ограничиваться исключительно антивирусными программами.

антивирусы
Россия
интернет
мошенничество
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В окружении Дибровых высказались об их разводе
Медбрат пытался изнасиловать 90-летнюю пациентку после приема ванны
Майкл Джексон: биография и тайны короля поп-музыки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 30 июля, фото и видео
Школьница родила ребенка во время землетрясения на Камчатке
Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса
«Шпионское ПО»: в Госдуме поддержали блокировку Speedtest
Украинские военные ударили по площадке и ранили детей
Пара стала жертвой ужасающего преступления банды мигрантов
В МИД РФ рассказали, в кого превратились главы стран ЕС
«Недостаточно поставить антивирус»: инженер о борьбе бизнеса с кибератаками
Берлинцев лишили традиционного новогоднего шоу у Бранденбургских ворот
СБУ заявила о задержании двух «российских кротов» в украинской армии
Житель Одессы «сменил пол», чтобы выбраться с Украины
Apple попросила Минюст США не участвовать в создании iPhone
Дома проживавших в них цыган сгорели дотла в Самаре
Тысячи поклонников Оззи Осборна собрались проводить его в последний путь
Сирены воздушной тревоги ревут во всех областях Украины
Появились кадры с погоней и стрельбой на улицах Москвы
Политолог предположил, останется ли Украина без помощи Еврокомиссии
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.