Вспыхнул как спичка: мужчина в Татарстане чуть не сгорел заживо, детали

Мужчина в Татарстане вспыхнул как спичка, сидя на скамейке, видео с кошмарным инцидентом опубликовано в Сети. Что случилось, кто ему помог, что такое спонтанное самовозгорание?

Что произошло в Набережных Челнах

В Сети завирусились кадры, сделанные камерой видеонаблюдения в 47-м комплексе города Набережные Челны в Татарстане. Нетрезвого мужчину, сидящего на скамейке перед подъездом дома, внезапно охватывает пламя. При этом его спутник, с которым он сидел перед подъездом, спокойно поднимается и нетрезвой походкой уходит прочь.

Мужчина, на котором разгоралась куртка, долгое время не реагировал на опасность. Прохожие — курьер на велосипеде, проходившая мимо женщина, — тоже не обращали внимания на мужчину, пока не вмешался очевидец из проезжавшего мимо автомобиля. Ему удалось сбить огонь покрывалом, которое было в машине.

Пострадавший был доставлен в реанимацию БСМП Набережных Челнов в тяжелом состоянии, с неблагоприятным прогнозом. Он получил ожоги II и III степени 40% тела (по другим данным — 80%).

Как объяснили самовозгорание мужчины на скамейке

В Сети отметили, что в кадре не видно источника возгорания: ситуация выглядит так, будто мужчина загорелся без причины. Некоторые сравнили происходящее с загадочным явлением спонтанного самовозгорания, при котором люди вспыхивают и сгорают дотла без видимой причины.

В ГУ МЧС России по Татарстану провели проверку и объяснили: нетрезвый мужчина уснул на скамейке у подъезда с сигаретой. В результате загорелась его одежда.

Что такое спонтанное самовозгорание, почему люди вспыхивают как спички

Истории о спонтанном самовозгорании человека известны с глубокой древности: они попадали в мифы, их объясняли вмешательством божественных или демонических сил, а также злой магией. В литературе осталось большое количество описаний — после спонтанных самовозгораний от людей оставались кучки жирного черного пепла, иногда конечности, зубы или части костей.

Начиная с XVIII века пытались дать научное объяснение явлению спонтанного самовозгорания человека, публиковались сборники историй о самовозгораниях. Также были зафиксированы выжившие после спонтанного самовозгорания — врачи не могли найти источник огня, а пораженные конечности пришлось ампутировать. Тем не менее уже в XIX веке ученые пришли к выводу, что случаи спонтанного самовозгорания тесно связан с алкоголизмом, а также, в некоторых случаях, с ожирением.

В 1984 году американский исследователь Джо Никель и патологоанатом Джон Фишер провели масштабное исследование зафиксированных случаев спонтанного самовозгорания. В своем отчете они указывают, что абсолютное большинство случаев связаны с присутствием внешнего источника горения вроде свечей, ламп или каминов. Зачастую жертвы самовозгораний были пьяны и не могли правильно отреагировать.

Исследователи призвали не считать явление спонтанного самовозгорания человека чем-то мистическим, но призвали не сводить все смерти от самовозгорания к одному объяснению.

