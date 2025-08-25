Зимой эти банки уплетают одну за другой: маринованные зеленые помидоры

Маринованные зеленые помидоры — это пикантная хрустящая закуска с ярким вкусом, где природная кислинка недозрелых томатов идеально сочетается с пряным ароматом чеснока, укропа и душистого перца.

Для приготовления отберите плотные зеленые помидоры среднего размера (2 кг), промойте и нарежьте дольками или оставьте целыми, сделав несколько проколов зубочисткой. В стерильные банки уложите слоями: помидоры, зонтики укропа (3 шт.), листья хрена (2 шт.), чеснок (5 зубчиков), перец горошком (10 шт.), лавровый лист (3 шт.). Приготовьте маринад: 1,5 л воды, 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 100 мл 9% уксуса — доведите до кипения. Залейте кипящим маринадом помидоры, стерилизуйте 10–15 минут, закатайте.

Через месяц маринованные томаты приобретут сбалансированный вкус — они хороши как самостоятельная закуска или добавка к мясным блюдам. Готовьте побольше — зимой эти банки уплетают одну за другой.

