Готовим лечо на раз-два: рецепт на 1 кг перцев и полкило помидоров

Лечо — суперзакуска с бархатистой текстурой, где сладость перцев гармонично сочетается с кисло-сладким томатным соусом и пикантными нотками чеснока. Рассказываем простой рецепт, с которым вы приготовите лечо на раз-два.

Рецепт: промойте 1 кг плотных перцев (лучше красных и желтых), удалите семена и нарежьте широкими полосками. Пропустите через мясорубку 500 г спелых томатов и 3 зубчика чеснока. В кастрюле разогрейте 50 мл растительного масла, обжарьте 1 нарезанную луковицу до золотистости, добавьте перец и тушите 10 минут под крышкой. Влейте томатное пюре, добавьте 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца и 2 лавровых листа. Тушите на среднем огне 20 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности влейте 1 ст. л. уксуса 9%.

Готовое лечо разлейте по банкам и закатайте или ешьте сразу. Этот салат поражает сочностью перцев, которые сохраняют легкий хруст, и насыщенным томатным вкусом с чесночным ароматом. Подавайте охлажденным с черным хлебом или как гарнир к мясу.

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