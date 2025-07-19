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19 июля 2025 в 15:46

Малосольные помидоры — не закуска, а пища богов! Рецепт на 1 кг

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные помидоры — это освежающая летняя закуска с насыщенным вкусом, где сохраняется сочность томатов и появляется приятная солоноватая нотка.

Для приготовления возьмите 1 кг плотных помидоров (сливки или черри), разрежьте на половинки или четвертинки. Приготовьте заливку: в 1 л кипяченой воды растворите 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, добавьте 3 зубчика чеснока, зонтик укропа, 5 листьев смородины и 1 ч. л. черного перца горошком. Остудите рассол до комнатной температуры, залейте помидоры, сверху поставьте гнет и оставьте при комнатной температуре на 8–12 часов. Для ускоренного варианта (3–4 часа) используйте горячий рассол — томаты получатся более мягкими, но не менее вкусными.

Подавайте с растительным маслом и зеленым луком — это не закуска, а пища богов! Она станет хитом любого летнего стола!

Ранее стало известно, как приготовить закуску в банке «Тещин язык» из баклажанов с чесночком.

помидоры
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рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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