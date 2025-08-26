Бюджетный салат с сердечками и солеными огурцами! Невероятно вкусно

Бюджетный салат с сердечками и солеными огурцами! Невероятно вкусно! Этот сытный и пикантный салат — отличный способ разнообразить привычное меню. Нежные куриные сердечки в сочетании с хрустящими огурцами и яйцом создают гармоничный вкус, а зелень добавляет свежую нотку.

Ингредиенты

Куриные сердечки — 300 г

Огурцы маринованные — 150 г

Лук сладкий — 50 г

Яйцо — 3 шт

Петрушка, укроп, майонез, соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Предварительно отваренные и остывшие в бульоне куриные сердечки нарежьте соломкой. Маринованные огурцы и вареные яйца также нарежьте соломкой. Сладкий лук нашинкуйте тонкими полукольцами. Если используете обычный, то обжарьте. Петрушку и укроп мелко порубите. Все подготовленные ингредиенты соедините в глубокой салатнице. Посолите и поперчите по вкусу, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 15-20 минут для насыщения вкусов перед подачей на стол.

