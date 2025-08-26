Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Бюджетный салат с сердечками и солеными огурцами! Невероятно вкусно

Бюджетный салат с сердечками и солеными огурцами! Невероятно вкусно! Этот сытный и пикантный салат — отличный способ разнообразить привычное меню. Нежные куриные сердечки в сочетании с хрустящими огурцами и яйцом создают гармоничный вкус, а зелень добавляет свежую нотку.

Ингредиенты

  • Куриные сердечки — 300 г
  • Огурцы маринованные — 150 г
  • Лук сладкий — 50 г
  • Яйцо — 3 шт
  • Петрушка, укроп, майонез, соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Предварительно отваренные и остывшие в бульоне куриные сердечки нарежьте соломкой. Маринованные огурцы и вареные яйца также нарежьте соломкой. Сладкий лук нашинкуйте тонкими полукольцами. Если используете обычный, то обжарьте. Петрушку и укроп мелко порубите.
  2. Все подготовленные ингредиенты соедините в глубокой салатнице. Посолите и поперчите по вкусу, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 15-20 минут для насыщения вкусов перед подачей на стол.

Ранее мы готовили похудительную «Мимозу» с тунцом и соевым соусом! Знакомый салат по-новому.

