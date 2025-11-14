Французская кухня дома: нежнейшие куриные сердечки в винном соусе

Очищенные от жира куриные сердечки (500 г) быстро обжарьте на оливковом масле до румяной корочки вместе с мелко нарезанным луком-шалотом (2 шт.). Добавьте нарезанные пластинками шампиньоны (150 г) и обжаривайте еще 5 минут. Влейте стакан качественного красного сухого вина, дайте ему выпариться наполовину. Добавьте 200 мл жирных сливок, посолите, поперчите по вкусу и тушите на медленном огне под крышкой 20–25 минут, пока соус не загустеет. В самом конце приготовления добавьте чайную ложку трюфельного масла и мелко нарубленную петрушку. Подавайте в керамической посуде, украсив веточкой тимьяна и трюфельными стружками.

Ранее мы поделились рецептом идеального рулета из трех ингредиентов.