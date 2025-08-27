День знаний — 2025
Ядреная хреновина на зиму! Вкусная закуска и оружие от простуды

Ядреная хреновина на зиму! Вкусная закуска и оружие от простуды! Эта хреновина станет королевой ваших зимних заготовок! Невероятно ароматный, острый и пикантный соус с ярким вкусом свежего хрена и чеснока идеально дополнит мясные блюда и закуски. Готовится просто, а результат впечатляет своей мощью и насыщенностью!

Ингредиенты

  • Помидоры — 4 кг
  • Корень хрена — 0,5 кг
  • Перец болгарский красный — 0,5 кг
  • Чеснок — 2 головки
  • Соль — 4 ст. л.
  • Сахар — 5 ст. л.
  • Уксус 9% — 4 ст. л.

Приготовление

  1. Помидоры, очищенные корни хрена, болгарский перец без семян и очищенный чеснок пропустите через мясорубку. В полученную овощную массу добавьте соль, сахар и уксус, тщательно перемешайте до полного растворения сыпучих ингредиентов. Разлейте готовую хреновину по стерилизованным полулитровым банкам, сразу закройте стерилизованными крышками.
  2. Храните соус исключительно в холодильнике для сохранения всех вкусовых качеств и остроты. Дайте хреновине настояться хотя бы сутки перед употреблением для полного раскрытия вкуса и аромата. Подавайте к холодным мясным нарезкам, пельменям, жареному мясу или просто с черным хлебом.

