Ядреная хреновина на зиму! Вкусная закуска и оружие от простуды! Эта хреновина станет королевой ваших зимних заготовок! Невероятно ароматный, острый и пикантный соус с ярким вкусом свежего хрена и чеснока идеально дополнит мясные блюда и закуски. Готовится просто, а результат впечатляет своей мощью и насыщенностью!
Ингредиенты
- Помидоры — 4 кг
- Корень хрена — 0,5 кг
- Перец болгарский красный — 0,5 кг
- Чеснок — 2 головки
- Соль — 4 ст. л.
- Сахар — 5 ст. л.
- Уксус 9% — 4 ст. л.
Приготовление
- Помидоры, очищенные корни хрена, болгарский перец без семян и очищенный чеснок пропустите через мясорубку. В полученную овощную массу добавьте соль, сахар и уксус, тщательно перемешайте до полного растворения сыпучих ингредиентов. Разлейте готовую хреновину по стерилизованным полулитровым банкам, сразу закройте стерилизованными крышками.
- Храните соус исключительно в холодильнике для сохранения всех вкусовых качеств и остроты. Дайте хреновине настояться хотя бы сутки перед употреблением для полного раскрытия вкуса и аромата. Подавайте к холодным мясным нарезкам, пельменям, жареному мясу или просто с черным хлебом.
