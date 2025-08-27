День знаний — 2025
Гречаники по-белорусски! Обалденные котлетки из курицы и гречки

Гречаники по-белорусски! Обалденные котлетки из курицы и гречки! Эти нежные и сочные котлеты из гречки и куриного фарша станут приятным открытием для вашего меню. Они сочетают пользу злаков и лёгкость мяса, приобретая во время запекания восхитительную текстуру. Идеальное блюдо для тех, кто ищет вкусные и питательные варианты ужина.

Ингредиенты

  • Гречка — 200 г
  • Фарш куриный — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Зелень свежая — пучок
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Паста томатная— 1 ч. л.
  • Вода — 100 мл

Приготовление

  1. Гречневую крупу отварите до готовности согласно инструкции на упаковке и полностью остудите. Лук и морковь очистите, лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней терке. В глубокой миске соедините остывшую гречку, куриный фарш, лук, морковь, мелко рубленную зелень и яйцо. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно вымешайте массу до однородности. Для соуса смешайте в отдельной посуде сметану и томатную пасту, постепенно влейте воду и размешайте до получения однородной жидкой консистенции.
  2. Сформируйте из фаршевой массы котлеты и выложите их в форму для запекания. Равномерно залейте котлеты подготовленным соусом. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30–40 минут до румяной корочки и полной готовности. Подавайте горячими с любимым гарниром или свежими овощами.

Ранее мы готовили ёжики из фарша, капусты и риса на сковороде! Просто, но все просят добавки.

гречка
курица
простой рецепт
котлеты
фарш
Ольга Шмырева
О. Шмырева
