Гречаники по-белорусски! Обалденные котлетки из курицы и гречки! Эти нежные и сочные котлеты из гречки и куриного фарша станут приятным открытием для вашего меню. Они сочетают пользу злаков и лёгкость мяса, приобретая во время запекания восхитительную текстуру. Идеальное блюдо для тех, кто ищет вкусные и питательные варианты ужина.

Ингредиенты

Гречка — 200 г

Фарш куриный — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Зелень свежая — пучок

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Сметана — 2 ст. л.

Паста томатная— 1 ч. л.

Вода — 100 мл

Приготовление

Гречневую крупу отварите до готовности согласно инструкции на упаковке и полностью остудите. Лук и морковь очистите, лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней терке. В глубокой миске соедините остывшую гречку, куриный фарш, лук, морковь, мелко рубленную зелень и яйцо. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно вымешайте массу до однородности. Для соуса смешайте в отдельной посуде сметану и томатную пасту, постепенно влейте воду и размешайте до получения однородной жидкой консистенции. Сформируйте из фаршевой массы котлеты и выложите их в форму для запекания. Равномерно залейте котлеты подготовленным соусом. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30–40 минут до румяной корочки и полной готовности. Подавайте горячими с любимым гарниром или свежими овощами.

Ранее мы готовили ёжики из фарша, капусты и риса на сковороде! Просто, но все просят добавки.