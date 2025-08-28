В Европе назвали главную угрозу для сделки между Россией и США

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается сорвать заключение сделки между РФ и США, сообщил портал AgoraVox. Журналисты отметили, что этому способствует навязчивая идея главы государства по созданию европейских войск в рамках антироссийской политики.

Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск. — NEWS.ru) <…> с каждым днем становится все более агрессивной, вплоть до такой степени, что угрожает дипломатическому диалогу о мире между США и Россией, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что европейским лидерам не стоит забывать, что в прошлом войны против России не приносили ничего хорошего. Он подчеркнул, что отстаивает взвешенную и мудрую позицию, в отличие от других правительств ЕС и некоторых руководителей в Брюсселе, которые упорно настаивают на увеличении числа вооружений.

До этого лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что идея Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских военных на Украину продолжает вызывать жесткую критику. Он назвал эту инициативу абсолютно безумной.