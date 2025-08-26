В Новосибирске мужчина умер за рулем и протаранил три машины

В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем, выполняя рейс, сообщается в Telegram-канале региональной госавтоинспекции. Отмечается, что он протаранил три припаркованных иномарки.

В результате аварии 10 пассажиров автобуса не пострадали. В припаркованных Toyota Mark, Cherry Tiggo и Volkswagen Polo не было людей, пояснили в ведомстве. Медики уточняют причину смерти водителя, правоохранители выясняют все детали произошедшего.

