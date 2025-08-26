Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:24

В Новосибирске мужчина умер за рулем и протаранил три машины

Водитель автобуса скончался за рулем и попал в аварию с тремя авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем, выполняя рейс, сообщается в Telegram-канале региональной госавтоинспекции. Отмечается, что он протаранил три припаркованных иномарки.

В результате аварии 10 пассажиров автобуса не пострадали. В припаркованных Toyota Mark, Cherry Tiggo и Volkswagen Polo не было людей, пояснили в ведомстве. Медики уточняют причину смерти водителя, правоохранители выясняют все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что мужчине из Новокузнецка выплатят 70 тысяч рублей за травму от отлетевшего колеса автобуса. После падения дворник стал временно нетрудоспособным. ДТП произошло в марте 2025 года. Пострадавший подметал территорию у здания, когда у автобуса неожиданно слетело колесо и врезалось в него.

Также 16 августа микроавтобус перевернулся на 133-м километре внутреннего кольца федеральной автодороги А-118 в Санкт-Петербурге на дамбе со стороны Приморского шоссе. Движение транспорта было крайне затруднено. Для проезда машин оказалась свободна только одна полоса.

Новосибирск
автобусы
ДТП
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Девушка получила побои за видео на телефоне
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Врио замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву
«Солнцепек» устроил «огненный ад» для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.