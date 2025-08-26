Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 11:35

На Украине забили тревогу из-за сценария тотального контроля населения

Депутат Невенчанный заявил, что сценарий тотального контроля украинцев отработан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине отработали сценарий тотального контроля населения: люди лишены прав, но все делают вид, что это демократия, заявил в эфире шоу Рика Санчеса на RT депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный. По словам политика, его будут тиражировать на другие государства.

Также Невенчанный сравнил правительство Украины с «уличным националистом», который осуществляет поставленные Еврокомиссией либо западными спецслужбами задачи. Речь идет о попытках принудить страны к определенным действиям. Так депутат прокомментировал атаки на нефтепровод «Дружба».

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пригрозил, что Украина рискует потерять словацкий дизель, продолжая наносить удары по «Дружбе». Дипломат подчеркнул, что этим Киев вредит интересам обоих государств. По словам Бланара, он уже высказал свои мысли по этой теме украинскому коллеге.

Также глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» посягательством на суверенитет страны. Он также призвал украинское правительство прекратить удары по нефтяной магистрали.

Украина
контроль
сценарии
демократия
