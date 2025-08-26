Стали известны детали об ухудшающемся состоянии Элтона Джона

Состояние здоровья легендарного музыканта Элтона Джона вновь вызывает беспокойство у поклонников, сообщает RadarOnline.com. По данным авторов, 78-летний артист с трудом передвигался во время отдыха во Франции и в целом выглядел немощным.

Как сказано в материале, Джон проводил отпуск на своей яхте в компании Дэвида Ферниша, а также своих сыновей. К ним присоединились друзья, включая актера Аарона Тейлора-Джонсона и его супругу.

Проблемы со здоровьем преследуют певца на протяжении многих лет. Он перенес ряд серьезных операций, включая замену тазобедренного сустава и хирургическое вмешательство по поводу рака простаты.

Особую озабоченность вызывает недавно перенесенная музыкантом тяжелая глазная инфекция. Сам артист признался, что инфекция привела к значительной потере зрения на правом глазу.

Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением — только на одном глазу. Я выздоравливаю, но это очень медленный процесс, и потребуется время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу, — писал Джон у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

В последнее время музыкант все чаще размышляет о своем возрасте и будущем. Он открыто заявляет, что гастрольная деятельность осталась в прошлом из-за усталости от переездов. Элтон Джон подчеркивает, что сейчас ценит возможность быть с семьей и осмысленно проводить время.

