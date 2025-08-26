Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 11:40

Бывший воронежский чиновник отправился на СВО, но оказался в Рязани

Заключивший контракт с ВС России чиновник из Воронежа Шляхта служит в Рязани

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывший руководитель управления физкультуры и спорта Воронежа Максим Шляхта заключил контракт с Минобороны и проходит службу в Рязани в составе Воздушно-десантных войск, сообщают со ссылкой на источник «Вести Воронеж». В июле экс-чиновник заявлял о намерении отправиться в зону специальной военной операции.

Шляхта говорил журналистам, что собрался на СВО получив «неожиданное предложение» вернуться в ряды ВС России. Он напомнил, что происходит из семьи военных и назвал свое решение взвешенным. Почему бывший чиновник не доехал до зоны спецоперации, не уточняется.

Ранее дочь бывшего главы управления Северного Медведково Бориса Трофимова Паня предложила отправлять «чересчур манерных» студентов МГЛУ в зону военной спецоперации на Украине. По ее словам, в университетских чатах ведется пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), однако администрация это отрицает. Позднее девушка пояснила, что речь идет не об участии в боевых действиях, а о посещении госпиталей, общении с военными и отправке гуманитарной помощи.

До этого дочь главы Нюксенского округа в Вологодской области Юлии Шевцовой опубликовала провокационное видео, угрожая «фраерам» отправкой на СВО. В ролике девушка ссылалась на статус матери-чиновницы. Шевцова принесла публичные извинения за поведение своей дочери, через некоторое время ее уволили.

чиновники
СВО
спецоперация
Воронеж
Рязань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Россиянин рассылал фото в украинские чаты и получил срок
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.