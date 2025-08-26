Бывший воронежский чиновник отправился на СВО, но оказался в Рязани Заключивший контракт с ВС России чиновник из Воронежа Шляхта служит в Рязани

Бывший руководитель управления физкультуры и спорта Воронежа Максим Шляхта заключил контракт с Минобороны и проходит службу в Рязани в составе Воздушно-десантных войск, сообщают со ссылкой на источник «Вести Воронеж». В июле экс-чиновник заявлял о намерении отправиться в зону специальной военной операции.

Шляхта говорил журналистам, что собрался на СВО получив «неожиданное предложение» вернуться в ряды ВС России. Он напомнил, что происходит из семьи военных и назвал свое решение взвешенным. Почему бывший чиновник не доехал до зоны спецоперации, не уточняется.

Ранее дочь бывшего главы управления Северного Медведково Бориса Трофимова Паня предложила отправлять «чересчур манерных» студентов МГЛУ в зону военной спецоперации на Украине. По ее словам, в университетских чатах ведется пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), однако администрация это отрицает. Позднее девушка пояснила, что речь идет не об участии в боевых действиях, а о посещении госпиталей, общении с военными и отправке гуманитарной помощи.

До этого дочь главы Нюксенского округа в Вологодской области Юлии Шевцовой опубликовала провокационное видео, угрожая «фраерам» отправкой на СВО. В ролике девушка ссылалась на статус матери-чиновницы. Шевцова принесла публичные извинения за поведение своей дочери, через некоторое время ее уволили.