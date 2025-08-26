Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 11:33

В Госдуме раскрыли новую террористическую тактику СБУ

Депутат Шеремет: СБУ перешла к тактике использования террористов-смертников

Михаил Шеремет Михаил Шеремет Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Служба безопасности Украины перешла к тактике использования террористов-смертников, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Таким образом он отреагировал на предотвращение теракта в Крыму.

Западным странам пора прекратить закрывать глаза на вседозволенность украинских спецслужб, потому что змея, которую они пригрели у себя на груди, рано или поздно бросится и на них, — отметил он.

Кроме того, Шеремет назвал циничным использование в качестве маскировки для взрывного устройства иконы. Он также осудил вовлечение женщины обманным путем и попытку сделать из нее террористку-смертницу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Волгоградской области, которая доставила замаскированную под икону бомбу к зданию управления ведомства в Крыму. Оказалось, что украинские спецслужбы обманом вовлекли в террористическую деятельность 54-летнюю женщину.

На допросе она призналась, что отправила код для детонации бомбы со второй попытки, но ее задержали на входе в здание. Украинский куратор при этом был с ней в контакте по видеосвязи.

теракты
Крым
Михаил Шеремет
Украина
