Интерес западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине растет, заявил в Telegram-канале политолог Федор Лукьянов. По его словам, об этом не раз упоминал президент России Владимир Путин. Эксперт указал, как лидер поднимал эту тему в течение минимум двух лет, но СМИ Запада почти не интересовались ею.

Раньше не интересовались, и вдруг возник интерес, а может, в этом действительно есть рациональное зерно? Большой шаг вперед, — отметил политолог.

Эксперт подметил, что через пару месяцев западные СМИ начнут заниматься полноценным анализом. Лукьянов добавил, что позиция РФ по украинскому конфликту не меняется больше трех с половиной лет. Наблюдатели, напомнил он, часто стремятся уловить динамику для возможного компромисса. Однако ее нет, что ставит в тупик, заключил Лукьянов.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб изменил риторику по теме украинского конфликта. Политик обратился к опыту своей страны во времена Второй мировой войны, намекнув главе Украины Владимиру Зеленскому на необходимость компромисса.