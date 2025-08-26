Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 11:34

Альпинист рассказал, опасны ли высокие горы

Альпинист Баранов заявил, что на Эльбрус пешком можно забраться

Фото: FOT. WOJCIECH FIGURSKI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В России ежегодно на высоты более 4000 метров поднимаются как минимум 10 тысяч человек, сказал НСН скалолаз, эксперт Российского союза туриндустрии Сергей Баранов. Он добавил, что высота слабо коррелирует со сложностью и опасностью.

Высота слабо коррелирует со сложностью и опасностью. Многие вершины 4000 метров и выше (например, Джантуган, Казбек, Эльбрус с юга) — простые, в сезон доступны просто пешком <…> В Крыму такие же сложные вершины едва превышают километр высоты над уровнем моря, — заявил он.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын заявил, что альпинистка Наталья Наговицына попала в трудную ситуацию и пропала в горах Киргизии из-за отсутствия должной подготовки. По его словам, оказавшиеся на этом сложном маршруте в ЧП не вернулись оттуда ни живыми, ни мертвыми.

Россия
горы
туристы
альпинисты
