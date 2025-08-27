Автобус с людьми перевернулся на Сахалине на фоне сильного наводнения В Невельском районе Сахалина перевернулся автобус с людьми на фоне наводнения

В Невельском районе Сахалина перевернулся автобус с людьми на фоне наводнения, сообщил Telegram-канал SHOT. Вещи многих пассажиров ушли под воду, никто не пострадал.

Канал отметил, что в одном из сел района разрушен мост, а в зоне подтопления оказались 69 домов. В пункты временного размещения отправили 37 человек. При этом в районе населенного пункта Селезнево сошел сель, дорогу Невельск — Горнозаводск перекрыли. В целом в Невельском районе введен режим ЧС, под воду ушло село Колхозное, где живут 318 человек.

Стихия добралась и до туристического острова Монерон. Из-за ливней и селевых потоков там нет света и воды, а природный парк временно закрыт.

Ранее стало известно, что на Сахалине из-за подтопления села Колхозного эвакуированы более 35 человек. Решение о спасении жителей было принято после того, как вода начала проникать в жилые дома и инфраструктуру. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям служб МЧС. Эвакуация продолжается, на месте работают спасатели и техника для откачки воды.