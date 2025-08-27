День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 08:11

Автобус с людьми перевернулся на Сахалине на фоне сильного наводнения

В Невельском районе Сахалина перевернулся автобус с людьми на фоне наводнения

В Невельском районе Сахалина перевернулся автобус с людьми на фоне наводнения, сообщил Telegram-канал SHOT. Вещи многих пассажиров ушли под воду, никто не пострадал.

Канал отметил, что в одном из сел района разрушен мост, а в зоне подтопления оказались 69 домов. В пункты временного размещения отправили 37 человек. При этом в районе населенного пункта Селезнево сошел сель, дорогу Невельск — Горнозаводск перекрыли. В целом в Невельском районе введен режим ЧС, под воду ушло село Колхозное, где живут 318 человек.

Стихия добралась и до туристического острова Монерон. Из-за ливней и селевых потоков там нет света и воды, а природный парк временно закрыт.

Ранее стало известно, что на Сахалине из-за подтопления села Колхозного эвакуированы более 35 человек. Решение о спасении жителей было принято после того, как вода начала проникать в жилые дома и инфраструктуру. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям служб МЧС. Эвакуация продолжается, на месте работают спасатели и техника для откачки воды.

Россия
Сахалин
наводнения
ливни
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не менее 30 человек погибли из-за оползня в одной из стран Азии
Непогода загнала в ловушку десантников ВСУ в Сумской области
Врачи вынесли вердикт о состоянии «Битцевского маньяка»
На Украине засняли «тигриный» истребитель
Автобус с людьми перевернулся на Сахалине на фоне сильного наводнения
Французский полковник раскрыл детали командировки в Киев
Раскрыты детали задержания украинца, обвиняемого в подрыве «СП»
Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком
Ловушка для ВСУ в ЛНР и ограбление бойцов: новости СВО на утро 27 августа
Пять важных дел для дачников в сентябре: что надо сделать до первых холодов
В российском регионе произошло мощное землетрясение
Главный злодей «Кадетства» задолжал более полумиллиона рублей по алиментам
Больной деменцией Брюс Уиллис стал жить отдельно от семьи
Ракета Starship приводнилась в океане и взорвалась
Макрон высказался об обвинениях Нетаньяху в адрес Франции
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 августа: инфографика
В МЧС Киргизии раскрыли новую информацию об альпинистке Наговицыной
Россиянин использовал кладбища, чтобы готовить диверсии для СБУ
Средства ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ в России за ночь
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.