27 августа 2025 в 06:29

На Сахалине началась эвакуация из-за подтопления

На Сахалине эвакуировали более 35 человек из села Колхозного после подтопления

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

На Сахалине из-за подтопления села Колхозного эвакуированы более 35 человек, сообщили в региональном МЧС. Решение о спасении жителей было принято после того, как вода начала проникать в жилые дома и инфраструктуру.

По предварительным данным, подтопление вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек в регионе. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям служб МЧС. Эвакуация продолжается, на месте работают спасатели и техника для откачки воды.

Ранее сильные ливни в Магаданской области привели к разрушению автомобильного моста. Инцидент произошел в момент, когда по конструкции двигался грузовой автомобиль с цистерной. Водитель оказался в воде и был заблокирован в кабине. Наводнения затронули поселки Омсукчан и Сеймчан, где нарушены электроснабжение и связь.

До этого власти Магаданской области ввели ограничения движения на 1681-м километре трассы «Колыма» из-за подтопления проезжей части. Региональное Министерство транспорта рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты и соблюдать осторожность в связи со сложными погодными условиями.

На Сахалине началась эвакуация из-за подтопления
