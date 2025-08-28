Помидоры пролежат до ноября: вот как сохранить томаты свежими надолго

Чтобы помидоры после сбора урожая оставались свежими как можно дольше, важно соблюдать несколько ключевых правил. Рассказываем, как сохранить томаты свежими надолго.

Никогда не храните спелые помидоры в холодильнике — низкие температуры разрушают их аромат и делают мякоть мучнистой. Идеальные условия — темное, хорошо проветриваемое место с температурой +12–15 °C (например, кладовка или подвал). Разложите помидоры в один слой плодоножками вверх, отделив каждый плод бумагой или соломой, чтобы они не соприкасались.

Для продления свежести можно завернуть недозревшие томаты в газету и оставить дозревать при комнатной температуре. Если хотите сохранить помидоры на 2-3 месяца, попробуйте «бабушкин метод»: чистые сухие плоды уложите в стерилизованные банки, добавьте 2 ст. л. сухой горчицы и закройте капроновой крышкой. Главное — регулярно проверять запасы и удалять начавшие портиться экземпляры, так помидоры пролежат до ноября.

