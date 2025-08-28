День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:28

Помидоры пролежат до ноября: вот как сохранить томаты свежими надолго

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы помидоры после сбора урожая оставались свежими как можно дольше, важно соблюдать несколько ключевых правил. Рассказываем, как сохранить томаты свежими надолго.

Никогда не храните спелые помидоры в холодильнике — низкие температуры разрушают их аромат и делают мякоть мучнистой. Идеальные условия — темное, хорошо проветриваемое место с температурой +12–15 °C (например, кладовка или подвал). Разложите помидоры в один слой плодоножками вверх, отделив каждый плод бумагой или соломой, чтобы они не соприкасались.

Для продления свежести можно завернуть недозревшие томаты в газету и оставить дозревать при комнатной температуре. Если хотите сохранить помидоры на 2-3 месяца, попробуйте «бабушкин метод»: чистые сухие плоды уложите в стерилизованные банки, добавьте 2 ст. л. сухой горчицы и закройте капроновой крышкой. Главное — регулярно проверять запасы и удалять начавшие портиться экземпляры, так помидоры пролежат до ноября.

Ранее стало известно, что нужно сделать с луком, чтобы он оставался свежим до весны и не гнил.

помидоры
урожай
хранение
овощи
Дарья Иванова
Д. Иванова
