Лук останется свежим до весны и не сгниет: сделайте это с ним после выкопки

Лук останется свежим до весны и не сгниет: сделайте это с ним после выкопки

После сбора урожая лук важно правильно подготовить к хранению. Сделайте это с луковицами после выкопки, и тогда они останутся свежими до весны и не сгниют.

Сначала лук нужно хорошо просушить: разложить его в один слой в сухом проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для сушки — 25–30 °C. Процесс займет около 2–3 недель. После сушки обрежьте корни до 1 см и сухие стебли, оставив шейку длиной 4–5 см.

Переберите лук, удаляя поврежденные или мягкие головки. Храните его в сетках, деревянных ящиках или корзинах в прохладном (0–3 °C), сухом и темном месте с хорошей вентиляцией. Избегайте влажности выше 70%, иначе лук начнет прорастать или гнить. Периодически проверяйте запасы, удаляя испорченные луковицы.

Ранее стало известно, как определить, что озимый чеснок пора выкапывать.