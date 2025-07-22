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22 июля 2025 в 09:32

Лук останется свежим до весны и не сгниет: сделайте это с ним после выкопки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После сбора урожая лук важно правильно подготовить к хранению. Сделайте это с луковицами после выкопки, и тогда они останутся свежими до весны и не сгниют.

Сначала лук нужно хорошо просушить: разложить его в один слой в сухом проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для сушки — 25–30 °C. Процесс займет около 2–3 недель. После сушки обрежьте корни до 1 см и сухие стебли, оставив шейку длиной 4–5 см.

Переберите лук, удаляя поврежденные или мягкие головки. Храните его в сетках, деревянных ящиках или корзинах в прохладном (0–3 °C), сухом и темном месте с хорошей вентиляцией. Избегайте влажности выше 70%, иначе лук начнет прорастать или гнить. Периодически проверяйте запасы, удаляя испорченные луковицы.

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лук
дачи
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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