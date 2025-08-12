Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Только Россия последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, заявил бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью на YouTube-канале Deep Dive. По его мнению, западные страны и Украина игнорируют ключевые условия для диалога.

Бо подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала конкретные шаги к миру, включая отказ от расширения НАТО и признание новых территориальных реалий. Однако эти инициативы систематически отвергались.

Единственные, кто говорит о мире, — это русские, потому что они на самом деле хотят решить эту проблему, — заявил эксперт.

Полковник отметил, что без учета российской позиции переговоры обречены на провал. В то же время он связал текущую эскалацию с нежеланием Киева и его западных союзников идти на компромисс. По его словам, только выполнение условий России может стать основой для устойчивого мира.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией. По мнению политика, Киев сам поставил под угрозу свое существование, нарушив европейский баланс сил стремлением вступить в НАТО и ЕС. Россия восприняла это как удар безопасности, что привело к конфликту, где Украина теперь проигрывает и находится в «очень сложной ситуации».

