12 августа 2025 в 11:01

Заменят тонну удобрений: что посадить после картошки, чтобы улучшить грунт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После уборки картофеля земля не должна пустовать — сидераты станут идеальными «зелеными докторами» для восстановления почвы! Рассказываем, что посадить после картошки, чтобы улучшить грунт.

Оптимальным выбором станет горчица белая, которая не только быстро наращивает зеленую массу, но и обеззараживает грунт от фитофторы, отпугивает проволочника и обогащает землю фосфором. Альтернатива — овес с викой: эта комбинация насыщает почву азотом и улучшает ее структуру, подготавливая к будущим посадкам. Эти растения заменят тонну удобрений.

Для максимального эффекта сейте сидераты сразу после уборки картофеля (до середины сентября), а через 4–5 недель скосите и заделайте зелень в почву — это равноценно внесению навоза. Если цель — не только оздоровление, но и урожай, посадите скороспелые культуры: редис «18 дней», шпинат «исполинский» или руколу — они успеют дать урожай до морозов.

Ранее стало известно, чем подкормить огурцы, чтобы плодоносили до самых заморозков.

картошка
огороды
дачи
грядки
Дарья Иванова
Д. Иванова
