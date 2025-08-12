Заменят тонну удобрений: что посадить после картошки, чтобы улучшить грунт

После уборки картофеля земля не должна пустовать — сидераты станут идеальными «зелеными докторами» для восстановления почвы! Рассказываем, что посадить после картошки, чтобы улучшить грунт.

Оптимальным выбором станет горчица белая, которая не только быстро наращивает зеленую массу, но и обеззараживает грунт от фитофторы, отпугивает проволочника и обогащает землю фосфором. Альтернатива — овес с викой: эта комбинация насыщает почву азотом и улучшает ее структуру, подготавливая к будущим посадкам. Эти растения заменят тонну удобрений.

Для максимального эффекта сейте сидераты сразу после уборки картофеля (до середины сентября), а через 4–5 недель скосите и заделайте зелень в почву — это равноценно внесению навоза. Если цель — не только оздоровление, но и урожай, посадите скороспелые культуры: редис «18 дней», шпинат «исполинский» или руколу — они успеют дать урожай до морозов.

