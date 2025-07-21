Огурцы будет не остановить до самых заморозков: попрут как из пулемета

Огурцы будет не остановить до самых заморозков: попрут как из пулемета

Увеличить плодоношение огурцов можно даже в период их созревания. Рассказываем, как повысить их рождаемость: огурцы будет не остановить до самых заморозков, попрут как из пулемета!

Чтобы увеличить урожайность огурцов в период плодоношения, каждые 7–10 дней подкармливайте растения калийно-фосфорными удобрениями (1 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. суперфосфата на 10 л воды) — это стимулирует образование новых завязей. Регулярно собирайте плоды (каждые 2-3 дня), не допуская их перерастания, — это снижает нагрузку на куст.

Утром опрыскивайте листья раствором борной кислоты (1 г на 5 л воды) для улучшения цветения. Поливайте только теплой водой (25–28°C) под корень, избегая переувлажнения, — холодная вода тормозит рост завязей. Удаляйте старые пожелтевшие листья, чтобы растение не тратило на них силы. Эти приемы помогут продлить плодоношение до сентября и получить до 30% больше плодов — огурцы будете собирать корзинами.

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