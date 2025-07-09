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09 июля 2025 в 03:31

Это категорически нельзя делать с чесноком за две недели до выкопки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нарушение этих правил приведет к растрескиванию головок в земле, развитию плесени при хранении и потере вкуса. Рассказываем, что категорически нельзя делать с чесноком за две недели до выкопки.

Первое, нельзя поливать грядку — избыток влаги провоцирует гниение головок и ухудшает лежкость. Также запрещено рыхлить почву вокруг растений: повреждение корней открывает путь инфекциям, а нарушение плотности грунта мешает головкам созреть.

Не вносите азотные удобрения (навоз, мочевину) — они стимулируют рост пера, а не головок, и чеснок уйдет в зиму неподготовленным. Не обрывайте желтеющие листья, пытаясь ускорить созревание: через них луковица получает питательные вещества и раннее удаление лишит ее вкуса и размера. Избегайте прополки с глубоким подкапыванием — сорняки лучше срезать у поверхности, чтобы не травмировать чешуйки головок.

Даже дождь перед уборкой опасен: если погода сырая, накройте грядку пленкой на дугах. Последние 10 дней чеснок должен «дозревать в стрессе» — это закалит головки и повысит концентрацию эфирных масел.

Ранее стало известно, как долго можно не поливать огурцы.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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