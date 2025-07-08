Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 20:28

Ваш озимый чеснок уже готов к выкопке — проверьте срочно: идеальный срок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Определить готовность чеснока к уборке можно по нескольким ключевым признакам. Проверьте срочно, вероятно, ваш озимый чеснок уже готов к выкопке.

Главный ориентир — пожелтение и полегание нижних листьев (примерно 60–70% ботвы должно изменить цвет), при этом верхние 3–4 листа еще остаются зелеными. Проверьте чешуйки головки: если они стали плотными и приобрели фиолетовый или бежевый оттенок (в зависимости от сорта), а зубчики четко прощупываются — чеснок созрел.

Еще один надежный способ — выкопать 1–2 пробные головки: если обертка легко снимается, а зубчики отделяются без усилий — пора убирать весь урожай. Чаще всего идеальный срок в средней полосе — это конец июля — начало августа.

Важно не затягивать: перезревший чеснок распадается на зубчики, хуже хранится и может повторно укорениться. Копайте в сухую погоду утром или вечером, аккуратно поддевая вилами, чтобы не повредить головки. После выкопки разложите чеснок под навесом на 5–7 дней для просушки — это гарантия его долгого хранения!

Ранее стало известно, чем полить свеклу, чтобы выросла сладкой: всего три капли на лейку.

чеснок
грядки
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Курске
Маск усомнился в доверии к Трампу
Названо число пострадавших после удара дрона ВСУ по дому в Курской области
Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня
Захарова рассказала, на что идет поставляемое Киеву западное оружие
Венгрия придумала план, как получить российскую нефть из Одессы
На Украине предположили, сколько еще будет продолжаться конфликт
Названо число погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года
Золотой батон, женитьба на официантке, гибель сына: как живет Янукович
ВСУ атаковали городской пляж в Курске
На Украине планируется смена послов в разных странах
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области
На территории всей Украины объявили воздушную тревогу
Аэропорт Калуги временно перестал работать
Чем подкормить огурцы в июле: секреты щедрого урожая
«Русский народ — подранок»: Проханов о Путине, Трампе, мигрантах и СВО
Российские бойцы помогли эвакуироваться мирным жителям ДНР
Куценко проявил сочувствие к судьбе Ефремова
Трамп отреагировал на созданную Маском политическую партию
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.