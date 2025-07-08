Ваш озимый чеснок уже готов к выкопке — проверьте срочно: идеальный срок

Ваш озимый чеснок уже готов к выкопке — проверьте срочно: идеальный срок

Определить готовность чеснока к уборке можно по нескольким ключевым признакам. Проверьте срочно, вероятно, ваш озимый чеснок уже готов к выкопке.

Главный ориентир — пожелтение и полегание нижних листьев (примерно 60–70% ботвы должно изменить цвет), при этом верхние 3–4 листа еще остаются зелеными. Проверьте чешуйки головки: если они стали плотными и приобрели фиолетовый или бежевый оттенок (в зависимости от сорта), а зубчики четко прощупываются — чеснок созрел.

Еще один надежный способ — выкопать 1–2 пробные головки: если обертка легко снимается, а зубчики отделяются без усилий — пора убирать весь урожай. Чаще всего идеальный срок в средней полосе — это конец июля — начало августа.

Важно не затягивать: перезревший чеснок распадается на зубчики, хуже хранится и может повторно укорениться. Копайте в сухую погоду утром или вечером, аккуратно поддевая вилами, чтобы не повредить головки. После выкопки разложите чеснок под навесом на 5–7 дней для просушки — это гарантия его долгого хранения!

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