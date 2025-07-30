Венгрия получит малый ядерный реактор по зарубежной технологии

Венгрия приступила к подготовительным работам по строительству малого модульного ядерного реактора (ММР) с использованием американских технологий, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто. Проект будет реализован совместно с польской компанией Synthos Green Energy, представляющей технологии GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, передает издание Origo.

На церемонии подписания соглашения между венгерской Hunatom и польской Synthos Сийярто пояснил, что документ касается «начала технологической, инфраструктурной, финансовой и юридической подготовительной работы, необходимой для внедрения этой американской ядерной технологии в Венгрии». Министр отметил, что технология реактора BWRX-300 от GE Vernova уже применяется в Канаде, где власти одобрили строительство аналогичной станции.

Сийярто подчеркнул, что развитие малых модульных реакторов становится глобальным трендом в атомной энергетике. Реализация проекта позволит стране укрепить свои позиции в области чистой энергетики и диверсифицировать энергетический баланс.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия рассчитывает получить рекордные поставки российских нефти и газа в текущем году. По его словам, эти поставки играют ключевую роль в сохранении в Венгрии тарифов, «которые Европа уже потеряла».

Сийярто также отметил, что Венгрия намерена вместе с энергетическими компаниями из России искать решения для альтернативных путей поставок, если Евросоюз введет запрет на импорт российского газа. По его словам, он уже убедился в готовности соответствующих предприятий продолжать поставки.