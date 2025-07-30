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30 июля 2025 в 19:06

«Тактика выкручивания рук»: эксперт о пошлинах США для Индии

Профессор Джоши: США выкручивают руки Индии с помощью пошлин

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп применяет тактику «выкручивания рук» в отношении Индии, угрожая введением с 1 августа торговых пошлин в 25%, заявил в комментарии агентству ANI вице-канцлер Индийского института внешней торговли (IIFT) профессор Ракеш Мохан Джоши. По его словам, Вашингтон использует подобные угрозы, чтобы вынудить другие страны, включая Индию, идти на односторонние торговые уступки.

Трамп прибегает к такой тактике с использованием угроз повышения пошлин, чтобы подтолкнуть другие государства, включая Индию, к односторонним торговым сделкам, которые могут создать угрозу их внутренним интересам, — сказал он.

США настаивают на закупке американских технологий, авиационной и оборонной продукции в обмен на доступ к своему рынку, маскируя это под борьбу за «справедливую торговлю», считает Джоши. Эксперт также предупредил об опасности соглашаться на требования Трампа открыть индийский рынок для американских сельхозтоваров и молочной продукции.

Ранее Трамп заявил, что США вводят торговые пошлины в отношении товаров из Индии в размере 25% с 1 августа нынешнего года. По его словам, индийское руководство также будет оплачивать штрафы за приобретение российских вооружений и ресурсов.

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Дональд Трамп
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