Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 14:28

Военэксперт раскрыл, чем Россия ответит США на поставки ВСУ ракет Tomahawk

Военэксперт Кнутов: Россия может разместить у берегов США ракеты «Циркон»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия способна разместить гиперзвуковые ракеты «Циркон» у берегов США в ответ на поставки американских дальнобойных снарядов Tomahawk Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это возможно благодаря атомным подводным лодкам «Ясень-М», которые могут нести данные ракеты.

Глава МИД России Сергей Лавров встречался с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Они обсуждали Украину и другие вопросы двусторонних отношений. Есть договоренности о следующих встречах. Переговоры прошли жестко, но в очень откровенной обстановке. Я бы хотел сказать, что в следующий раунд мы можем вполне поставить вопрос о том, чем мы можем ответить на Tomahawk. У нас появились наши многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень-М», которые способны нести на борту гиперзвуковые ракеты «Циркон». Дежурство одной такой лодки у берегов США создаст угрозы не меньшие, чем Tomahawk на Украине, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что открытых данных с характеристиками «Цирконов» нет. Однако, уточнил военэксперт, по словам президента РФ Владимира Путина, такие ракеты способны развивать скорость свыше 10 махов, а их дальность применения может достигать двух тысяч километров.

Открытых данных по характеристикам «Цирконов» нет. Но Путин рассказывал об этом, и ряд СМИ печатали данные, что скорость у них больше 10 махов, а дальность — где-то от 1600 километров до двух тысяч километров. Боевая часть — примерно полтонны. Она может быть ядерной, — резюмировал Кнутов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве необходимо понимание, кто будет запускать американские дальнобойные ракеты Tomahawk по территории России в случае их поставок Украине. По его словам, специалисты тщательно анализируют этот вопрос.

Украина
Россия
США
ракеты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.