Военэксперт раскрыл, чем Россия ответит США на поставки ВСУ ракет Tomahawk

Россия способна разместить гиперзвуковые ракеты «Циркон» у берегов США в ответ на поставки американских дальнобойных снарядов Tomahawk Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это возможно благодаря атомным подводным лодкам «Ясень-М», которые могут нести данные ракеты.

Глава МИД России Сергей Лавров встречался с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Они обсуждали Украину и другие вопросы двусторонних отношений. Есть договоренности о следующих встречах. Переговоры прошли жестко, но в очень откровенной обстановке. Я бы хотел сказать, что в следующий раунд мы можем вполне поставить вопрос о том, чем мы можем ответить на Tomahawk. У нас появились наши многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень-М», которые способны нести на борту гиперзвуковые ракеты «Циркон». Дежурство одной такой лодки у берегов США создаст угрозы не меньшие, чем Tomahawk на Украине, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что открытых данных с характеристиками «Цирконов» нет. Однако, уточнил военэксперт, по словам президента РФ Владимира Путина, такие ракеты способны развивать скорость свыше 10 махов, а их дальность применения может достигать двух тысяч километров.

Открытых данных по характеристикам «Цирконов» нет. Но Путин рассказывал об этом, и ряд СМИ печатали данные, что скорость у них больше 10 махов, а дальность — где-то от 1600 километров до двух тысяч километров. Боевая часть — примерно полтонны. Она может быть ядерной, — резюмировал Кнутов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве необходимо понимание, кто будет запускать американские дальнобойные ракеты Tomahawk по территории России в случае их поставок Украине. По его словам, специалисты тщательно анализируют этот вопрос.