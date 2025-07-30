Российский посол узнал о ситуации в Анголе, где прошли беспорядки Посол Тараров: обстановка в Анголе стабилизировалась после беспорядков

На данный момент в Анголе сохраняется спокойная обстановка, рассказал посол России в африканской стране Владимир Тараров. На этой неделе там прошли акции протеста против повышения цен на бензин, которые сопровождались массовыми беспорядками. По словам Тарарова, которые приводит ТАСС, посольство России в Анголе работает в штатном режиме. При этом меры безопасности были усилены.

В целом, на 30 июля ситуация в стране спокойная. Посольство России в Анголе работает в штатном режиме, усилены меры безопасности, — заверил дипломат.

Тараров также подчеркнул, что в ходе беспорядков в Анголе никто из российских граждан не пострадал. По его словам, посольство не получало обращений о помощи.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в московском районе Ясенево произошла массовая драка между группами молодых людей. В конфликте участвовали несколько десятков человек, которые кричали «Это Тушино!» во время столкновения. Некоторые из участников были вооружены палками и перцовыми баллончиками.