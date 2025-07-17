Толпа вооруженных мужчин устроила массовую потасовку в Москве

В московском районе Ясенево произошла массовая драка между группами молодых людей, сообщил Telegram-канал Mash. В конфликте участвовали несколько десятков человек, которые кричали «Это Тушино!» во время столкновения.

Сообщается, что некоторые из участников были вооружены палками и перцовыми баллончиками. Также в драке применялась пиротехника — фейерверки запускались и направлялись друг в друга.

По данным канала, на место быстро прибыли наряды Росгвардии. Сейчас правоохранители проводят рейд по району, пытаясь задержать участников беспорядков. Причины и обстоятельства конфликта пока выясняются.

Ранее в Подмосковье мужчины устроили драку с поножовщиной, где 40-летний дебошир ударил своего оппонента холодным оружием на выходе из магазина. Инцидент произошел в поселке Правдинский.

До этого футболист Федор Смолов угодил в скандал после драки в одном из кафе Москвы. По данным источника, в конце мая он вступил в конфликт с двумя посетителями. В этом же заведении в 2018 году дебош устроили футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.