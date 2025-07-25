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25 июля 2025 в 10:00

Не только в салат и на засолку! Фаршированные помидоры с сыром и орехами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не только в салат и на засолку! Фаршированные помидоры с сыром и орехами! Их можно не только солить или мариновать, но и запекать с ароматной начинкой. В этом рецепте помидоры фаршируются дважды: сначала смесью петрушки, чеснока, соевого соуса и масла, а после запекания — смесью с измельчёнными грецкими орехами.

Ингредиенты

  • Помидоры — 700 г
  • Масло подсолнечное — 60 мл
  • Орехи грецкие — 50 г
  • Петрушка свежая — 50 г
  • Соевый соус — 45 мл
  • Сыр — 100 г
  • Уксус столовый — 1–2 ч. л.
  • Чеснок — 2 зубчика

Приготовление

  1. Помойте помидоры. Срежьте шляпки и выньте мякоть. Смажьте форму маслом и выложите помидоры. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте петрушку, мякоть, чеснок, 2 ст. ложки соевого соуса и 2 ст. ложки масла. Наполните помидоры этой смесью. Накройте форму фольгой и запекайте примерно 30–40 минут, пока помидоры не станут мягкими.
  2. Обжарьте орехи на сухой сковороде 3 минуты, измельчите в блендере. Мелко нарежьте оставшуюся петрушку, добавьте чеснок, 1 ст. ложку соевого соуса, масло и уксус. Добавьте орехи и сыр, перемешайте.
  3. Горячие помидоры нафаршируйте ореховой смесью. Подрумяньте до расплавления сыра. Подавайте горячими или охлаждёнными.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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