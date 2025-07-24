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24 июля 2025 в 15:00

Томатные чашечки с ветчиной! Запеченное объедение из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томатные чашечки с ветчиной! Запеченное объедение из простых продуктов! Фаршированные помидоры — идея универсальная и вкусная. Готовить их можно по-разному, но вариант с запеканием особенно хорош. Он раскрывает вкус спелых томатов, делает их мягкими, а сочная начинка превращается в тёплую закуску или лёгкий ужин.

Ингредиенты

  • Помидоры — 10 шт
  • Ветчина — 300 г
  • Сыр — 150–200 г
  • Сметана — 2–3 ст л
  • Укроп — по вкусу
  • Лук зелёный — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — 1–2 ст л

Приготовление

  1. Срезать верхушку у помидоров и аккуратно удалить мякоть. Нарезать ветчину мелкими кубиками. Огурец натереть или нарезать мелко. Нашинковать зелёный лук и укроп. Натереть сыр на средней тёрке. Смешать ветчину, часть сыра, зелень, сметану и соль.
  2. Наполнить этой смесью помидоры почти до верха. Добавить сверху немного сыра, слегка утрамбовать. Выложить на смазанный противень, сверху смазать маслом. Запекать при 180–200°С 15–20 минут.

Помидоры получаются мягкими, ароматными, с румяной шапочкой из сыра.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

помидоры
сыр
ветчина
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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