Томатные чашечки с ветчиной! Запеченное объедение из простых продуктов! Фаршированные помидоры — идея универсальная и вкусная. Готовить их можно по-разному, но вариант с запеканием особенно хорош. Он раскрывает вкус спелых томатов, делает их мягкими, а сочная начинка превращается в тёплую закуску или лёгкий ужин.
Ингредиенты
- Помидоры — 10 шт
- Ветчина — 300 г
- Сыр — 150–200 г
- Сметана — 2–3 ст л
- Укроп — по вкусу
- Лук зелёный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — 1–2 ст л
Приготовление
- Срезать верхушку у помидоров и аккуратно удалить мякоть. Нарезать ветчину мелкими кубиками. Огурец натереть или нарезать мелко. Нашинковать зелёный лук и укроп. Натереть сыр на средней тёрке. Смешать ветчину, часть сыра, зелень, сметану и соль.
- Наполнить этой смесью помидоры почти до верха. Добавить сверху немного сыра, слегка утрамбовать. Выложить на смазанный противень, сверху смазать маслом. Запекать при 180–200°С 15–20 минут.
Помидоры получаются мягкими, ароматными, с румяной шапочкой из сыра.
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