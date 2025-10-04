Зелень больше не будет портиться в холодильнике: обычные бумажные полотенца решат проблему многих

Если вы только купили свежий салат, а через день он уже вялый и непригодный для еды, не расстраивайтесь. Причина кроется в избыточной влажности в упаковке, из-за которой образуется конденсат и зелень начинает гнить.

Проблему можно просто решить. Возьмите бумажное полотенце, которое есть на каждой кухне. Сначала тщательно промойте и высушите листья салата. Затем положите на дно контейнера бумажные полотенца и аккуратно уложите зелень, не утрамбовывая. Между слоями листьев тоже можно проложить полотенца.

Таким образом конденсат не будет образовываться, а лишняя влага будет впитываться в бумагу. Метод подходит для любой зелени и нарезанных овощей. Главное — не использовать обычные полиэтиленовые пакеты, которые создают парниковый эффект.

