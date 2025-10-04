Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 16:18

Зелень больше не будет портиться в холодильнике: обычные бумажные полотенца решат проблему многих

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы только купили свежий салат, а через день он уже вялый и непригодный для еды, не расстраивайтесь. Причина кроется в избыточной влажности в упаковке, из-за которой образуется конденсат и зелень начинает гнить.

Проблему можно просто решить. Возьмите бумажное полотенце, которое есть на каждой кухне. Сначала тщательно промойте и высушите листья салата. Затем положите на дно контейнера бумажные полотенца и аккуратно уложите зелень, не утрамбовывая. Между слоями листьев тоже можно проложить полотенца.

Таким образом конденсат не будет образовываться, а лишняя влага будет впитываться в бумагу. Метод подходит для любой зелени и нарезанных овощей. Главное — не использовать обычные полиэтиленовые пакеты, которые создают парниковый эффект.

Ранее сообщалось, что, когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная стирка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

зелень
советы
продукты
хранение
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выборах в Грузии определился победитель
Смерть супруга, покупка могилы, новые отношения: как живет певица Натали
Сборная России по футболу хитростью взяла золото на Играх стран СНГ
На парламентских выборах в Чехии появился лидер
Стали известны подробности спасения дельфина-малыша на берегу моря
Звезде «Форсажа» грозит тюрьма из-за смерти соседской собаки
Операция «Труба 2.0» и ответ «Томагавкам»: новости СВО к вечеру 4 октября
Приемная мать лишилась 11 детей из-за жестокого обращения с ними
Жаркое солнце и тепло до +10? Погода в Москве в середине октября: что ждать
Столтенберг раскрыл, как Трамп шантажировал НАТО
Школьницу забросали горящими спичками и вырвали волосы в день рождения
Орбан ответил, какая форма существования Украины устроит Венгрию
Стало известно, почему альпинисты сорвались с вулкана на Камчатке
Квадроцикл без водителя влетел в пенсионера в Подмосковье
Известный альпинист захотел покорить Эль-Капитан и разбился
Врач раскрыл россиянам простой способ укрепить иммунитет осенью
Несколько сотен цыплят погибли в пожаре
Как без труда вытащить окуня из пруда: все о рыбалке на джиг в октябре
В Чехии завершились выборы в парламент
Бывший тесть Кокорина попался на вымогательстве $1 млн у Смолова
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.