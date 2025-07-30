Хвойник «Мопс» – красивый многолетник! Компактен, не боится -40! Сосна горная «Мопс» – идеальный хвойник для маленьких садов! Этот карликовый сорт (Pinus mugo «Mops») завоевал сердца ландшафтных дизайнеров и садоводов-любителей. Согласно исследованиям Главного ботанического сада РАН, «Мопс» демонстрирует удивительную адаптивность – успешно растет как в южных, так и в северных регионах России.

5 причин посадить сосну «Мопс»

Компактность – за 10 лет достигает всего 0,5-1 м в высоту и ширину Декоративность – густая шаровидная крона с ярко-зеленой хвоей Неприхотливость – растет на любых почвах, включая каменистые и песчаные Устойчивость – не боится загазованности, засухи и сильных ветров Круглогодичная красота – сохраняет цвет и форму даже зимой

По данным Всероссийского института садоводства, сосна «Мопс» идеально подходит для: альпинариев и рокариев, контейнерного озеленения, оформления бордюров и входных групп, создания низких вечнозеленых изгородей.

Интересный факт: свое забавное название сорт получил за округлую, плотную крону, напоминающую мордочку мопса. При этом растение совершенно не капризно – настоящая находка для занятых садоводов!

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